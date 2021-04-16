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суббота, 17 апреля 2021 00:02

Присоединяться к ВСУ. Не нагнетать. Не создавать неопределенных военизированных формирований - главнокомандующий обратился к украинцам

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Присоединяться к ВСУ. Не нагнетать. Не создавать неопределенных военизированных формирований - главнокомандующий обратился к украинцам
Хомчак обратился к украинцев. Фото: РБК

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак признал наращивание войск РФ вдоль госграницы и на временно оккупированных территориях страны, однако призвал представителей власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе.

РФ пытается "в ​​очередной раз испытать нашу страну на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество – на единство", обращение Хомчака было опубликовано пресс-службой Генштаба

В подобной ситуации нужны уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин для защиты государства.

"В настоящее время Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки", – подчеркнул генерал-полковник.

Он призвал "не смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований". Это, отметил Хомчак, могут использовать пропагандисты для манипуляций.

В ВСУ были приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в определенный законодательством Украины способ в случае обострения.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Вооруженные силы высоко ценят патриотизм и героизм, преданность и бескорыстность всех добровольцев и неравнодушных граждан за многолетнюю поддержку украинского войска.

"Обращаюсь с призывом присоединяться к Вооруженным силам Украины, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны", – подытожил Хомчак.

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Сегодня Украина сильнее и боеспособней, чем в начале российской агрессии. Важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины.

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