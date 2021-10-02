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суббота, 02 октября 2021 01:27

Принудительная вакцинация будет. В больницах 99% больных непривитые против Covid-19 - Кличко

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Принудительная вакцинация будет. В больницах 99% больных непривитые против Covid-19 - Кличко
Кличко призвал к принудительной вакцинации. Фото: Reuters

Киеву не удастся избежать принудительной вакцинации.

"Мы не хотим доводить до принудительной вакцинации, но дойдем до того, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать. Это как принудительно, но это забота о самом ценном - здоровье людей", - заявил мэр столицы Виталий Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Большинство людей, которые попадают в больницы с Covid-19 в тяжелом состоянии, не имеют никакой дозы вакцинации.

"Ситуация в Киеве крайне сложная и угроза намного больше, чем в других регионах. Сейчас в наших больницах 1200 человек в тяжелом состоянии под кислородом. Почти 99% - это люди, которые не имели вакцинации. Если вы не заботитесь о своем здоровье, то позаботьтесь о ваших родителях, друзьях. Не хочется, чтобы вернулись те времена, когда каждый день погибало более 50 человек. Сейчас вирус агрессивный и тяжелые имеет последствия. В городе сейчас провакцинировано 1 млн 800 человек, но большой процент еще не вакцинированы", - отметил глава Киева.

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Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.

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