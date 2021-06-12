Приметы и традиции 13 июня: сегодня узнаем будет ли зима лютой

Сегодня запрещено распрягать лошадей. Фото: pixabay.com

13 июня отмечается праздник Еремей Розпрягальник. Существуют запреты и приметы, что предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.

Gazeta.uaмпредлагает ознакомиться с главными приметами 13 июня.

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Православная церковь 13 июня чтит память апостола Еремея Команского. В народе святой получил прозвище "Розпрягальник". Такое название народного праздника связана, по всей видимости, с тем, что после окончания посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть, другими словами, лошадей распрягали.

13 июня лошадям оказывали особое внимание. Животных кормили сладостями и купали. Также запрещалось в этот день запрягать лошадей, иначе они могут заболеть.

Народные приметы на 13 июня

Сильная роса выпала с утра - к солнечный день, а вот если она быстро высохла - стоит готовиться к дождю.

Утром туман стоит - до грибного лета.

Вечером нет росы - 14 июня будут дождь.

Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.

Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.

Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожим.

Ночь тепла - будет хороший урожай овощей.

13 июня отмечаем День Святых отцов Первого Вселенского Собора, который почитается в седьмое воскресенье после Пасхи. Это первый Вселенский Собор, который состоялся в 325 году, почти 17 веков назад. Он важен потому, что этот Собор отстоял в христианском мире главную истину веры.