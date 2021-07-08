Приметы 9 июля: сегодня узнаем, будет ли зима лютая

Сегодня в народе отмечают праздник Давида Земляничника. Фото: pixabay.com

9 июля православная церковь чтит преподобного Давида Солунского. В народе его прозвали "Земляничник" в честь обычая собирать в этот день спелую землянику.

Давид был монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, но впоследствии покинул обитель и поселился близ Фессалоники. Там он построил себе под миндальным деревом шалаш. В нем прожил 70 лет, проводя время в молитвах и соблюдая строгий пост. Преподобный Давид получил в награду за свое подвижничество дар чудотворения. Многих он исцелил от болезней. Всем людям, которые приходили к нему, давал советы.

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Gazeta.ua предлагает ознакомиться с главными традициями и приметами этого праздника.

Землянику люди всегда любили, особенно дети - для них она была одним из главных лакомств. Эта лесная ягода имеет не только приятный вкус, но и целебные свойства. Землянику применяют при лечении анемии, язв, заболеваний почек, печени, мочевого пузыря и для общего укрепления организма. Листья добавляют в чай ​​холодной зимой, чтобы укрепить иммунную систему.

Сегодня люди отправлялись в лес за ягодами земляники. Существует поверье, что тот, кто хочет занять в этот день деньги, должен в карман положить листья земляники, тогда отказа не будет.

Приметы 9 июля

Если в этот день идет дождь, то такая погода будет до осени. Если ясно и тепло, то к концу лета небо будет безоблачным.

Если день жаркий, то в течение сорока дней продержится обжигающая засуха, прохлада придет только в сентябре.

Если день засушливый, то грибы появятся в лесу только к осени.

Рассада хорошо впитывает влагу - ближайшие дни будут сухими. Если земля остается влажной, то вскоре пойдет дождь.

Если ягод земляники много, то зима будет холодной.

Земляника созрела - срок посева овса прошел.

Свиньи или мыши грызут сухую траву - сенокос будет неудачным.

9 июля День Ангела отмечают Давид, Денис, Иван, Павел, Петр и Тихон. Поздравьте своих знакомых и близких с именинами. В День Ангела чествуют святого который заботится и заступается перед Господом за нас