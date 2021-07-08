Приметы 9 июля: сегодня узнаем, будет ли зима лютая

 
Ексклюзивы
1/5
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
1 Просмотров: 837
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 567
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 333
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1116
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1278
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 657
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1044
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 603
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 198
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 3816
Фото
Все фото
5
7
17
4
7
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Видео
Все видео
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 540
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2502
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 270
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1152
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2493
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 180
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 06:32

Приметы 9 июля: сегодня узнаем, будет ли зима лютая

  Комментировать
Приметы 9 июля: сегодня узнаем, будет ли зима лютая
Сегодня в народе отмечают праздник Давида Земляничника. Фото: pixabay.com

9 июля православная церковь чтит преподобного Давида Солунского. В народе его прозвали "Земляничник" в честь обычая собирать в этот день спелую землянику.

Давид был монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, но впоследствии покинул обитель и поселился близ Фессалоники. Там он построил себе под миндальным деревом шалаш. В нем прожил 70 лет, проводя время в молитвах и соблюдая строгий пост. Преподобный Давид получил в награду за свое подвижничество дар чудотворения. Многих он исцелил от болезней. Всем людям, которые приходили к нему, давал советы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Праздник 10 июля: кого сегодня чтит церковь

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с главными традициями и приметами этого праздника.

Землянику люди всегда любили, особенно дети - для них она была одним из главных лакомств. Эта лесная ягода имеет не только приятный вкус, но и целебные свойства. Землянику применяют при лечении анемии, язв, заболеваний почек, печени, мочевого пузыря и для общего укрепления организма. Листья добавляют в чай ​​холодной зимой, чтобы укрепить иммунную систему.

Сегодня люди отправлялись в лес за ягодами земляники. Существует поверье, что тот, кто хочет занять в этот день деньги, должен в карман положить листья земляники, тогда отказа не будет.

Приметы 9 июля

Если в этот день идет дождь, то такая погода будет до осени. Если ясно и тепло, то к концу лета небо будет безоблачным.

Если день жаркий, то в течение сорока дней продержится обжигающая засуха, прохлада придет только в сентябре.

Если день засушливый, то грибы появятся в лесу только к осени.

Рассада хорошо впитывает влагу - ближайшие дни будут сухими. Если земля остается влажной, то вскоре пойдет дождь.

Если ягод земляники много, то зима будет холодной.

Земляника созрела - срок посева овса прошел.

Свиньи или мыши грызут сухую траву - сенокос будет неудачным.

9 июля День Ангела отмечают Давид, Денис, Иван, Павел, Петр и Тихон. Поздравьте своих знакомых и близких с именинами.

В День Ангела чествуют святого который заботится и заступается перед Господом за нас

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приметы 9 июля: сегодня узнаем, будет ли зима лютая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 9928
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 7362
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 4752
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 3816
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
7
 Просмотров: 3501
Общество
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 45
Церковный праздник 9 июля - кому сегодня молится украинцам
Церковный праздник 9 июля - кому сегодня молится украинцам Просмотров: 207
Ляшко оценил эффективность ковид-вакцин, которыми прививают украинцев
Ляшко оценил эффективность ковид-вакцин, которыми прививают украинцев Просмотров: 180
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
5
 Просмотров: 90
Какие правила на дорогах нарушают чаще всего - жуткая статистика ДТП
Какие правила на дорогах нарушают чаще всего - жуткая статистика ДТП
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
7
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет
2
"Всплыл из вонючего болота прошлого" - министра времен Януковича проталкивают в руководители Мыстецкого арсенала
Голосов: 56651
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть