Приметы 30 апреля: сегодня узнаем какая погода будет летом

Нельзя громко смеяться и веселиться. Фото: pixabay.com

30 апреля православные верующие почитают преподобного Зосима Соловецкого, который жил в XV ст. Этот праздник называют Зосим-пчеловод, так как святой считается покровителем пасечников. Во время жизни он уважал и заботился о пчелах. Называл их трудягами.

В этом году на 30 апреля приходится Страстная пятница. Это наиболее скорбный день в году для всех христиан.

Ее отмечают в последнюю пятницу перед Пасхой. Сегодня Иисуса Христа распяли на кресте.

В этот день надо соблюдать строгий пост. Запрещено заниматься физической работой, стирать, шить, убирать, резать.

Если сегодня что-то посадить, то будет плохой урожай круглый год.

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Нельзя громко смеяться и веселиться. Все верующие должны прожить Страстную пятницу в скорби. Христиане 30 апреля ходят в церковь, а оттуда приносят 12 свечей - благополучие и счастье в дом.

Народные приметы:

- Небо на рассвете красное - будет дождь и сильный ветер.

- Мало пчел зимой умерло - будет хороший урожай гречихи.

- Облака собираются - до сильного ливня.

- Если на реках еще остался лед, то лето будет холодное.

День Ангела 30 апреля отмечают Адриан, Александр, Ефрем, Иван. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.