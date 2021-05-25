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четверг, 27 мая 2021 06:31

Приметы 27 мая: как сегодня вернуть красоту

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Приметы 27 мая: как сегодня вернуть красоту
27 мая в народе отмечают день Сидора Огуречника, когда смотрят на утреннюю росу. Фото: Ольга Стенько

День 27 мая в народном календаре носит имя Сидора Огуречника. Ранее именно в этот день высаживали огурцы на открытую почву.

Считалось, если весь день будет ясным, огурцы будут хорошо расти, а урожай будет отличным. Если же утро холодное и мрачное, но прояснится небо к вечеру, то посеянные в этот день огурцы будут нехорошими, а у поздних будет урожай.

На Сидора крестьяне проводили также первый посев льна.

Если стрижи прилетели, последняя неделя мая будет теплой.

Если поет перепел - целый день будет ясно.

По народным наблюдениям, после Сидора прекращают дуть холодные ветры.

Главная примета этого дня: если дует северный ветер, то лето будет холодным.

Если на фоне красной утренней зари появились расплывчатые облака - к возможному дождю.

Если листья кленов утром липкие - вечером будет плохая погода.

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Чтобы узнать, стоит ли надеяться на хороший урожай в этом году, на ночь перед 27 мая вывешивали на улицу сухую тряпку. Если на утро она намокнет от росы, то урожай будет богатым.

Издавна считалось, что в этот день женщины могут вернуть себе молодость. Для этого нужно увидеть ласточку, а потом прийти домой и умыться молоком.

27 мая православная церковь Украины молитвенно почитает память мученика Исидора, мученика Максима Азиатского, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, преподобного Серапиона Синдонита Египетского, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского.

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Дата
27
мая

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