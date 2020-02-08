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суббота, 08 февраля 2020 14:52

Приложение "Дия" загрузили 800 тысяч пользователей - министр

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Приложение &quot;Дия&quot; загрузили 800 тысяч пользователей - министр
В приложении уже подтянуло 359 тыс. удостоверений с фото и 295 тыс. техпаспортов Фото: facebook.com/fedorov1991

За первые 2 суток после презентации Министерством цифровой трансформации мобильного приложения "Действие" его загрузили почти 800 тыс. Пользователей, успешно авторизованных - 667 тыс.

"Реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы", - сообщил министр ведомства Михаил Федоров.

В приложении уже подтянуло 359 тыс. удостоверений с фото и 295 тыс. техпаспортов.

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"Действие - первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market. Вчера приложение продержался на 6 позиции в украинском поиска App Store, в американском - в первой", - добавил Федоров.

6 февраля Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение "Действие" и онлайн-платформу "Действие. Цифровая грамотность". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что государственные услуги можно будет получить с помощью смартфона через 3-5 лет.

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08
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