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воскресенье, 07 февраля 2021 16:49

Приложение "Дія" усовершенствовали: рассказали об изменениях

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Приложение &quot;Дія&quot; усовершенствовали: рассказали об изменениях
Приложение "Дія" изменят в апреле. Фото: go.diia.app

Мобильное приложение "Дія" весной пополнится новыми услугами. Их создали, чтобы упростить жизнь Украинской.

Об этом сообщил руководитель проекту "Дія" Мстислав Баник.

"В апреле точнее можно точнее будет говорить о налоговых услуги. Это то, с чем связана жизнь миллионов людей, которые являются предпринимателями, поскольку они платят налоги, ЕСВ, подают декларации. Общее видение наше такое, и президента Украины в частности, в том , что портал "Дія" - это единственное окно для всего. Сейчас мы имеем кучу государственных органов со своими сайтами, кабинетами - все будет на "Дія" до 2024 года", - рассказывает специалист.

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Строительные услуги на всех уровнях - сейчас доступен только первый уровень таких услуг, а будут все. Мощный проект, который сейчас в работе, - это регистрация места жительства. Электронный медицинское заключение.

В Украине едва ли не ежемесячно объявляют о цифровизацию различных услуг. Министр цифровой информации Михаил Федоров заявил, что благодаря такому темпу Украина стала лидером цифровых услуг в мире.

Действительно цифровизация в стране успешная Gazeta.ua узнавала в эксперта по ИТ-технологий Виктора Евпак.

ukraina24.segodnya.ua
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