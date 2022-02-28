Пригороду Киева нужна помощь волонтеров

 
Ексклюзивы
1/5
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 11736
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12034
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3312
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 16812
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 103720
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7380
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4221
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6174
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 801
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
7
1
6
6
5
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
&quot;Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
"Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
Полумиллионный митинг в Берлине и посланный &quot;нах&quot; российский корабль в Грузии: как мир поддерживает Украину
Полумиллионный митинг в Берлине и посланный "нах" российский корабль в Грузии: как мир поддерживает Украину
Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав
Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав
В Прилуках уничтожили танковую роту армии РФ
В Прилуках уничтожили танковую роту армии РФ
Видео
Все видео
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
"Сеня, втяни сопли" - ведущий "Дизель Шоу" разнес Слепакова, который стелется перед Путиным
"Сеня, втяни сопли" - ведущий "Дизель Шоу" разнес Слепакова, который стелется перед Путиным
Второй город разрешил расстрел за мародерство
Второй город разрешил расстрел за мародерство
Харьковщина: Мэр Купянска сдал город российским оккупантам
Харьковщина: Мэр Купянска сдал город российским оккупантам
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 15768
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9270
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5724
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 954
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2961
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2736
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
понедельник, 28 февраля 2022 12:01

Пригороду Киева нужна помощь волонтеров

  Комментировать

В Украине пятый день идет война с Россией. Оккупанты активно штурмуют окрестности Киева, однако украинские войска отбили все атаки. Значительные разрушения получили Ирпень, Буча, Боярка и Васильков.

Gazeta.ua собрала информацию, в какой помощи нуждаются города.

Боярка

Киевская областная детская лечебница просит помочь продуктами. Список необходимого: масло, молоко длительного хранения/ или сухое молоко, тушенка говядина, сосиски/сердельки, рыбные консервы, крупы разные, мука, макароны, картофель/ овощи разные, яйца, сыр твердый, печенье галетное или вафли, баранки, сухарики, фрукты, чай, кофе, какао, сухофрукты/или сок фруктовый;

Контактное лицо - диет сестра Татьяна Ивановна 0(98) 598 33 77

Ирпень

Нужна помощь военным по питанию. Обращаться по номерам:

0(63) 238 36 45 – для тех, кто готов помочь

0(67) 263 96 19 - тем, кому нужна помощь

Автор: suspilne.media
  Волонтеры собирают продукты для больниц и необходимые вещи для войск.
Волонтеры собирают продукты для больниц и необходимые вещи для войск.

Буча

Нужны медикаменты для раненых: анальгетики (ампульные), перчатки, перекись водорода, аппараты наружной фиксации для конечностей, наркозные, наркотические средства, антибиотики (меробак), дексаметазон, транексановая кислота, аминокапронка.

Медикаменты просьбу доставлять в больницу по адресу: ул. Полевая, 19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как помочь армии и волонтерам: актуальная информация по столице и окрестностям

Васильков

Военным нужны рации и батарейки к ним Крона, павер банки, наушники, наколенники, тепловизоры, нижнее белье, носки, базовые футболки. Обращаться по телефону: 0(93) 019 73 48

Военкомату нужны – бинты, жгуты, тушенка, гречка, скотч, одноразовая посуда, бронежелеты, носки, трусы, футболки.

Больницы необходимы продукты - свекла, морковь, капуста, мясо, рыба, хлеб, лук. Всего по 10–15 кг. продуктов из списка.

Обращаться по телефону: 0(98) 766 89 68. Волонтеры могут приехать и сами забрать вещи.

Медицинский батальон "Госпитальеры" объявил сбор средств на неотложные нужды для медиков. Также сбор помощи медикаментов для военных инициировали украинские скауты по организации "Пласт".

Автор: Василина КОПИТКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пригороду Киева нужна помощь волонтеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 142207
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 126113
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 103720
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 4 Просмотров: 61680
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 43112
Общество
В оккупированном Бердянске украинцы поют гимн рядом с российскими танками
В оккупированном Бердянске украинцы поют гимн рядом с российскими танками Просмотров: 3537
Минздрав призывает аптеки открыться: карта работающих заведений
Минздрав призывает аптеки открыться: карта работающих заведений Просмотров: 405
Мосты сожжены: в Украине больше нет "Русского радио"
Мосты сожжены: в Украине больше нет "Русского радио" Просмотров: 1269
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
 Просмотров: 3493
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
 Просмотров: 2799
Больше всего комментируют
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
4
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
2
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
Голосов: 59079
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть