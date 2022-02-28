Пригороду Киева нужна помощь волонтеров

В Украине пятый день идет война с Россией. Оккупанты активно штурмуют окрестности Киева, однако украинские войска отбили все атаки. Значительные разрушения получили Ирпень, Буча, Боярка и Васильков.

Gazeta.ua собрала информацию, в какой помощи нуждаются города.

Боярка

Киевская областная детская лечебница просит помочь продуктами. Список необходимого: масло, молоко длительного хранения/ или сухое молоко, тушенка говядина, сосиски/сердельки, рыбные консервы, крупы разные, мука, макароны, картофель/ овощи разные, яйца, сыр твердый, печенье галетное или вафли, баранки, сухарики, фрукты, чай, кофе, какао, сухофрукты/или сок фруктовый;

Контактное лицо - диет сестра Татьяна Ивановна 0(98) 598 33 77

Ирпень

Нужна помощь военным по питанию. Обращаться по номерам:

0(63) 238 36 45 – для тех, кто готов помочь

0(67) 263 96 19 - тем, кому нужна помощь

Автор: suspilne.media Волонтеры собирают продукты для больниц и необходимые вещи для войск.

Буча

Нужны медикаменты для раненых: анальгетики (ампульные), перчатки, перекись водорода, аппараты наружной фиксации для конечностей, наркозные, наркотические средства, антибиотики (меробак), дексаметазон, транексановая кислота, аминокапронка.

Медикаменты просьбу доставлять в больницу по адресу: ул. Полевая, 19

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Васильков

Военным нужны рации и батарейки к ним Крона, павер банки, наушники, наколенники, тепловизоры, нижнее белье, носки, базовые футболки. Обращаться по телефону: 0(93) 019 73 48

Военкомату нужны – бинты, жгуты, тушенка, гречка, скотч, одноразовая посуда, бронежелеты, носки, трусы, футболки.

Больницы необходимы продукты - свекла, морковь, капуста, мясо, рыба, хлеб, лук. Всего по 10–15 кг. продуктов из списка.

Обращаться по телефону: 0(98) 766 89 68. Волонтеры могут приехать и сами забрать вещи.

Медицинский батальон "Госпитальеры" объявил сбор средств на неотложные нужды для медиков. Также сбор помощи медикаментов для военных инициировали украинские скауты по организации "Пласт".