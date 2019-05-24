Приглашение в Австралию выбросил в корзину

Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. Фото: Виктор Фоменко

Дважды физика Николая Макаровского приглашали работать за границу. И оба раза он отказывался.

В интервью Gazeta.ua ученый рассказал, как это было.

"Столкнулся с уникальным британским ученым. Королева присвоила ему звание лорда за заслуги в физике - как Ньютону и Резерфорду. Пригласил меня в гости, разговорились. Англичанин решил испытать на прочность и задал вопрос по астрофизике. Он был уверен, что специалист по оптике в этом не разбирается. А у меня масса друзей астрономов, и я ответил. А он на мой вопрос нет. Когда британец это осознал, то сначала рассердился, потом увлекся и сделал мне предложение: "Я вас беру на работу". И продолжил: "А сколько лет Вашему университета?" - "204". Здесь он как-то побледнел: "Там, где я работаю, всего 186". Для меня все эти подсчеты не имели значения, а у англичан не принято приглашать на работу преподавателя с более старого университета. Это считается потеря престижа", - сказал он.

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"Первое подобное приглашение получил в начале 1990-х. С письмом из австралийского университета пришел к своему завкафедрой. Хотел просто похвастаться. А профессор решил, что я уже купил билет. Строго на меня посмотрел: "Эх ты. Я ж своих не бросил. А ты бросишь кафедру в самый тяжелый день? " В 1941-м он получил на фронте тяжелое ранение и медаль. Я взял конверт, прервал пополам и выбросил в корзину ", - добавил мужчина.

Полное интервью с Николаем Макаровским читайте в следующем номеру журнала "Країна".