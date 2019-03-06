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среда, 06 марта 2019 08:14

Придумали хитрый способ ввоза евроблях в Украину

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Придумали хитрый способ ввоза евроблях в Украину
Появилась новая схема ввоза авто на еврономерах в Украину. Фото: epravda.com.ua

В Украине владельцы авто на еврономерах придумали, как обойти растаможку. Машину регистрируют на одной из европейских фирм.

Далее делают документы, согласно которым евробляхы перевозят товар для украинских компаний. В этом случае растаможивание машины не требуется, сообщает ТСН.

"Есть Стамбульская конвенция, ратифицированная Украиной, наша страна является участником. Какая прописывает всю процедуру ввоза товара в Украину автомобилями с не украинской регистрацией", - говорит активист Дмитрий Юмаев.

Пока машины, что решили загнать в Украину в обход закона, стоят на границе. Они зарегистрированы на литовскую фирму, которая по соглашению направила груз украинской компании. По словам активистов, якобы граждане Литвы, которые владеют транспортом, наняли украинцев, чтобы выполнить процедуру.

Таможенники же обнаружили, что каждая из машин в качестве груза перевозит коробку бумаги, которая не является коммерческим грузом.

"Украина и Литва имеют соглашение о международных перевозках пассажиров и грузов. И этим соглашением предусмотрено, что грузовые перевозки осуществляются грузовыми транспортными средствами", - сообщил Степан Бочаров, начальник управления организации таможенного контроля Львовской таможни.

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По словам юристов, груз действительно можно перевозить только грузовыми авто. Однако можна воспользоваться другой лазейкой если докажут, что между водителями и литовской фирмой не трудовые, а гражданско-правовые отношения. То есть работник может работать удаленно. Тогда таможенники вынуждены будут пропустить авто.

"Считаю, что законодатель должен немедленно эту маленькую лазейку в законе закрыть, чтобы не образовалась большая дыра в границе, которая и породила ввоз большого количества евроблях. Формально эта позиция действительно не закрыта законодательно", - сказал юрист Олег Мицик.

В Харькове мошенники выдавали себя за таможенных брокеров и обманули более сотни горожан. По псевдорозмитнення владельцы евроблях заплатили минимум по тысяче долларов, а некоторые отдал даже ключи от автомобилей. Харьковчане, которые попали в руки аферистов, боялись не успеть растаможить евробляху.

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