"Придется оплатить проживание в отеле" - украинка о коронавирус на отдыхе

Фото: tanya.velikorodnaya

Татьяна Великородная, которая имеет собственную компанию медицинского туризма в Стамбуле, рассказала, сколько будет стоить лечение COVID, если вдруг украинец приедет на отдых и заболеет.

"При въезде в Турцию нет требований оформлять страховку от COVID, но все государства рекомендуют. Впервые за весь период пандемии сопровождающий моего пациента заболела. Ей еще осталось 3 дня изоляции. А стоимость отеля 300$ в сутки. Можете посчитать, сколько она переплатила", - говорит Татьяна.

Если вы отдыхаете, а у вас появились симптомы, вы сдали тест:

- Отель обязан тут же переселить вас в отдельный номер. Все отели имеют ковидные сертификаты, и такие номера у них есть.

- Принесут вам набор таблеток faviripavir и инструкцию его приема (фото в галерее)

- В зависимости от уровня отеля, к вам либо придет врач в номер на осмотр, либо вам нужно будет пойти на прием в ближайшую больницу. Прием от 20 до 150$ в зависимости от того, государственная или частная клиника. Если коронавирус протекает в легкой форме, то вы просто будете находится 14 дней в изоляции, пить таблетки и есть пищу, которую вам будет оставлять под дверью персонал. Если у туриста ухудшение, то без похода в клинику, анализов крови и кто не обойтись. Стоимость всего от 260 до 900$. В гос клиниках дешевле, но сложнее. Нет перевода, и по английски вряд ли объяснитесь. В частных дорого сервис лучше и будет русскоязычный переводчик.

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В случае ухудшения и необходимости госпитализации день госпитализации 300-800$, реанимации в 2-3 раза выше.

Кстати, за отдельную комнату в отеле на 14 дней платите сами. Если лечение займет две или более недели, отели предоставят бесплатные услуги в течение дополнительных дней.⠀

Страховки от COVID можно купить у туроператора или при покупке билета у авиакомпаний. Также банки дают их своим премиальным клиентам.⠀Цена страховок небольшая 12-70$, зато

всей организацией лечения будет заниматься сотрудник страховой и будет шанс сэкономить большие деньги.

Татьяна Великородная два года назад переехала в Стамбул в Турции. Женщина освоила совершенно новую профессию и сейчас не жалеет о переезде.