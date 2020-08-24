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понедельник, 24 августа 2020 12:39

Президент вручил награды - кому и за какие заслуги

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Президент вручил награды - кому и за какие заслуги
Зеленский вручил государственные награды. Фото: Офис президента

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград Украины.

Предоставил почетное звание "Заслуженный артист Украины", в частности белорусском исполнителю Сергея Михалка (солист группы Brutto, екслидер группы "Ляпис Трубецкой) и актеру, режиссеру и композитору Михаилу Фоме, более известном как DZIDZIO.

Среди военнослужащих награды за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности страны, мужество, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм получили:

Василий Приходченко, старший солдат:
Александр Рапута, старший лейтенант;
Роман Малышкин, майор;
Сергей Кулясов, полковник;
Сергей Кисленських, майор полиции;
Андрей Гнатов, полковник;
Григорий Федик, старший прапорщик;
Александр Гордузенко, старший мичман;
Андрей Кобильчук, майор;
Андрей Кузьменко, солдат;
Александр Черний, старший прапорщик;
Степан Губчишин, старший сержант;
Владимир Сотников, капитан полиции;
Виталий Олейник, младший сержант запаса.
Марк Вторник, старший солдат запаса;
Ольга Робчук, пидполковниця медицинской службы.

Государственные награды получили и ряд гражданских, в том числе врачи, учителя, ученые.

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Президент объявил о создании двух новых премий: имени Бориса Патона за вклад в развитие науки и имени Мирослава Скорика - в развитие музыкального искусства).

"С нами нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время ... двух больших украинский, которые, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два героя Украины - Мирослав Скорик и Борис Патон. Я направил в правительства письма об учреждении двух премий", - отметил президент.

Проводить военные парады в Киеве сейчас нецелесообразно. Техника должна находиться на востоке страны. Об этом сказал президент во время выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

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августа

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