Зеленский сказал, когда проведет парад ко Дню Независимости

Зеленский считает парад нецелесообразным. Фото: Офис президента

Проводить военные парады в Киеве сейчас нецелесообразно. Техника должна находиться на востоке страны. Об этом сказал президент во время выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

"Танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть ", - сказал Зеленский.

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Добавил, что парад в Украине обязательно будет в будущем.

"Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине , посягнуть на ее свободу и независимость ", - заявил он.

Марш защитников Украины начался в центре Киева. Тысячи людей идут колонной с национальными флагами. Флаги политических партий - отсутствуют.