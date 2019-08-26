Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 279
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2 Просмотров: 10378
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 810
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1710
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2079
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 9828
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1647
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2304
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1917
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
5
21
5
10
32
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию
Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию
В ОП прошла акция &quot;Нет - капитуляции&quot;
В ОП прошла акция "Нет - капитуляции"
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Видео
Все видео
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5985
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2358
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2529
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6948
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 711
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
понедельник, 26 августа 2019 15:27

Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета

4 Комментировать
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что спит с пистолетом возле кровати. Фото: lenta.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что перед сном всегда кладет возле себя пистолет.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос, чувствовал ли он опасность в 1991 году во время обретения Украиной независимости.

"Реальной опасности, что нависает над тобой, я не испытывал. А вот сейчас я чувствую не то чтобы опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать, и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил возле себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-нибудь захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском

Также Кравчук рассказал о том, как в 1991 году на него пытались совершить покушение.

"Один был реальный в Харькове, когда с ножом на меня бросился человек, но защитник мой, его фамилия Паливода, подставил себя. Он его ударил в грудь ножом, но (во внутреннем кармане у охранника) был пистолет, и он остался жив", - отметил президент.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два недостатка пятого главы государства Петра Порошенко - желание стать богатым человеком и карьеризм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
4 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Президент поддержал право голоса для женщин

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 113569
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 29259
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 14310
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым 18 Просмотров: 11619
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 2 Просмотров: 10378
Общество
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 2394
Самолет российского олигарха пролетел над Украиной
Самолет российского олигарха пролетел над Украиной Просмотров: 1548
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
 Просмотров: 279
Столичный метрополитен отказывается от "зеленых карточек": список станций
Столичный метрополитен отказывается от "зеленых карточек": список станций 1 Просмотров: 972
В Карпатах увеличилось туристов
В Карпатах увеличилось туристов Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
18
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
7
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
2
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
2
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Голосов: 43903
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua