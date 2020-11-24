Президент предлагает украинцам поддержать ресторанный бизнес флэшмобом

Во время карантина выходного дня заведения общественного питания потеряли почти треть оборота. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поддержать ресторанный бизнес.

Он предлагает гражданам рассказывать в социальных сетях о местах, где они заказывают еду и напитки, заявил президент в своем видеоблоге.

"После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько интересных инициатив. Это заметки, в которых люди рассказывают о своих любимых кафе и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес", - сказал Зеленский.

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По его словам, это может стать всеукраинским флешмобом.

"По моему мнению, кроме правительственных программ по поддержке, это хорошая вещь и она должна стать всеукраинским флешмобом, поддержкой. Но она потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большой государственный герб. Давайте это исправим.

Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом ", - призвал президент.

За прошедшие выходные в Киеве полицейские составили 243 административных протоколов за нарушение карантинных требований. Всего правоохранители проверили 1 509 объектов на соблюдение правил карантина выходного дня.