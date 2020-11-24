Президент предлагает украинцам поддержать ресторанный бизнес флэшмобом

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 450
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 666
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2106
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 684
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1701
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6201
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
16
4
3
4
10
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком
&quot;Журю в новом телешоу&quot; - Maruv похвасталась достижениями в России
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП: фото
Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП: фото
Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую: фото
Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую: фото
Бюрократы и националисты - показали карикатуры победителя конкурса эскизов большого герба
Бюрократы и националисты - показали карикатуры победителя конкурса эскизов большого герба
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
Интервью
1/5
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 117
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 144
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1611
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 945
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2322
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 747
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 15:32

Президент предлагает украинцам поддержать ресторанный бизнес флэшмобом

  Комментировать
Президент предлагает украинцам поддержать ресторанный бизнес флэшмобом
Во время карантина выходного дня заведения общественного питания потеряли почти треть оборота. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поддержать ресторанный бизнес.

Он предлагает гражданам рассказывать в социальных сетях о местах, где они заказывают еду и напитки, заявил президент в своем видеоблоге.

"После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько интересных инициатив. Это заметки, в которых люди рассказывают о своих любимых кафе и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС договорился о закупке 160 млн эффективной вакцины

По его словам, это может стать всеукраинским флешмобом.

"По моему мнению, кроме правительственных программ по поддержке, это хорошая вещь и она должна стать всеукраинским флешмобом, поддержкой. Но она потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большой государственный герб. Давайте это исправим.

Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом ", - призвал президент.

За прошедшие выходные в Киеве полицейские составили 243 административных протоколов за нарушение карантинных требований. Всего правоохранители проверили 1 509 объектов на соблюдение правил карантина выходного дня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент предлагает украинцам поддержать ресторанный бизнес флэшмобом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Почти 150 тыс. украинцев собрались на майдане Независимости

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 46729
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 20430
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 12492
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие Просмотров: 8253
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 8109
Общество
"Выборы президента СЩА показали, насколько разделено американское общество" - дипломат
"Выборы президента СЩА показали, насколько разделено американское общество" - дипломат
Цена каждого блюда - спасенные жизни. Создали онлайн-ресторан памяти
Цена каждого блюда - спасенные жизни. Создали онлайн-ресторан памяти Просмотров: 63
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
 Просмотров: 117
Почти 150 тыс. украинцев собрались на майдане Независимости
Почти 150 тыс. украинцев собрались на майдане Независимости
 Просмотров: 621
Украинцы оценили слова и действия Зеленского
Украинцы оценили слова и действия Зеленского Просмотров: 369
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
2
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Голосов: 54025
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть