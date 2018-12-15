Президент показал фото с Объединительного собора

Президент Украины Петр Порошенко после избрания главы единой Поместной Православной Церкви опубликовал фотографии с события.

Фотографии опубликовали в Twitter президента.

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"Основана единая Церковь. Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского Патриарха, Константинопольской Церкви-Матери. Она воспользовалась безоговорочным каноническим правом исцелить раны, которые были нанесены украинскому православию несколькими веками московского господства", - написал президент.







15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной Украинской православной церкви. Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний.