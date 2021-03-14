Президент подписал закон о ветеринарной медицине

Закон определяет основы деятельности в сфере охраны здоровья и благополучия животных. Фото: president.gov.ua.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О ветеринарной медицине и благополучии животных". Его парламент принял 4 февраля в этом году. "За" проголосовали 305 депутатов.

"Документ совершенствует законодательство в области ветеринарной медицины, определяет основы деятельности в сфере охраны здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения", - сообщают в ОП.

Закон предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, государственную регистрацию производства ветеринарных лекарственных средств, их обращения и применения. В документе также определяются болезни животных, подлежащих сообщению. Предусмотрены и мониторинг болезней животных.

Также определяет основные принципы обеспечения благополучия животных при содержании и предусматривает ответственность за нарушение требований законодательства о ветеринарной медицине и благополучия животных.

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Закон соответствует положениям Соглашения об ассоциации с ЕС.

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