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вторник, 03 декабря 2019 11:57

Президент подписал новые законы о ремонте дорог

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Президент подписал новые законы о ремонте дорог
Строительство и ремонт дорог будут планировать на три года вперед. Фото: silrada.org

Президент Владимир Зеленский подписал законы о ремонте и строительстве дорог.

Отныне вводят трехлетнее планирование строительства и ремонта дорог общего пользования, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ отменяет согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог", - пояснили в сообщении.

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Ежегодно в бюджете будут рассчитывать сумму расходов, необходимую для строительства и ремонта дорог, определенных в специальной правительственной программе сроком на 3 года. Этот перечень будут утверждать ежегодно.

В следующем году в правительстве планируют серьезно взяться за ремонт дорог на востоке Украины. Финансирование для этого на 2020 год увеличили наполовину.

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Дата
03
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