Президент подписал новые законы о ремонте дорог

Президент Владимир Зеленский подписал законы о ремонте и строительстве дорог.
Отныне вводят трехлетнее планирование строительства и ремонта дорог общего пользования, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Документ отменяет согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог", - пояснили в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах
Ежегодно в бюджете будут рассчитывать сумму расходов, необходимую для строительства и ремонта дорог, определенных в специальной правительственной программе сроком на 3 года. Этот перечень будут утверждать ежегодно.
В следующем году в правительстве планируют серьезно взяться за ремонт дорог на востоке Украины. Финансирование для этого на 2020 год увеличили наполовину.
Комментарии