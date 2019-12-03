Президент подписал новые законы о ремонте дорог

Строительство и ремонт дорог будут планировать на три года вперед. Фото: silrada.org

Президент Владимир Зеленский подписал законы о ремонте и строительстве дорог.

Отныне вводят трехлетнее планирование строительства и ремонта дорог общего пользования, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ отменяет согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог", - пояснили в сообщении.

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Ежегодно в бюджете будут рассчитывать сумму расходов, необходимую для строительства и ремонта дорог, определенных в специальной правительственной программе сроком на 3 года. Этот перечень будут утверждать ежегодно.

В следующем году в правительстве планируют серьезно взяться за ремонт дорог на востоке Украины. Финансирование для этого на 2020 год увеличили наполовину.