Президент может возобновить военный призыв с 18 лет

Военный призыв с 18 лет могут восстановить. Фото: ua.112.ua Voyennyy prizyv s 18 let mogut vosstanovit'. Foto: ua.112.ua

О возвращении призыва на срочную службу с 18 лет заговорили в штабе Командования Сухопутных войск. Инициативу Управление персонала штаба поддержали в Генштабе ВСУ.

Соответствующее предложение прозвучало на рабочем совещании в Офисе президента.

Начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко объяснил, почему нужно вернуть призыв с 18 лет. Его комментарий приводит Армия Inform.

В Генеральный штаб Вооруженных Сил направили предложения повысить ответственность призывников за неявку в военкомат и уклонения от военной службы. Сейчас закон предусматривает штраф за неявку по повестке в сумме 225 грн. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание в виде ограничения свободы. В самом суровом случае суд может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому, считает подполковник Качаненко, отдельным призывникам выгоднее быть условно осужденными, чем служить в армии.

Офицер заметил разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А согласно последних президентских указов, призывали граждан с 20 лет.

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Качаненко считает, что такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Ведь юноши после окончания базового учебного заведения начинают устраивать личную жизнь.

"Кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную. Недавно побывал на совещании в Офисе президента под председательством одного из заместителей руководителя Офиса, где озвучили предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует закон. В письменном виде такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ. Следовательно, есть надежда, что следующий Указ президента о призыве граждан на срочную службу будет отвечать Закона Украины "о воинской обязанности и военной службе" и юношей снова призывать в армию с 18 лет. ", - рассказал военный.

Этой осенью начинается уже 8-я волна призыва в армию. Планируют забрать служить 3,5 тыс. крымчан.