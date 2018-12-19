Президент и правительство пересмотрят тариф на доставку пенсий

Летом пересмотрят тариф на доставку пенсий. Фото: Glavcom

Тариф на доставку пенсий на II полугодие 2019 рассмотрят в июне.

Об этом сообщила Укрпочта, передает Укринформ.

"Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить с 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн - до конца января и еще 250 млн грн - до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и президентом отдельно в июне 2019 ", - отметили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности

Как отмечается, для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпочта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и др.

Ранее, Укрпочта угрожала прекратить выплату пенсий в селах. Ее руководство требовало повысить тариф на доставку.