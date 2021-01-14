Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт

28% украинцы считают неудачником 2020 года президента Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Фото: Reuters

Зеленский и его команда настроены не на реформы. А на движение в их направлении.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Да, они понимают, что-то надо делать. Мне кажется, что люди во власти хотят дать народу ощущение счастья, но чтобы это не вызвало сопротивления влиятельных политических или бизнес сил, а также социального напряжения. Они сосредотачиваются на диджитализации, от которой всем хорошо и никто ничего, по большому расчета, не теряет", - объясняет эксперт.

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А реформа, например, судебной системы затронет многих влиятельных фигур, говорит он.

"Реформы медленно, но идут - благодаря западным требованиям, общественному запросу. Но у людей нет ощущения, что они начали в 2019 году жить в справедливом обществе. Все якобы бурно развивается, хотя на самом деле - это прогресс без резких движений", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Для олигархов Зеленский - хорошая кандидатура. Неопытный, не имеет силовых, финансовых ресурсов. Можно собраться, распределить все и работать в олигархическому консенсусе, говорил Александр Мартыненко перед вторым туром президентских выборов в интервью журналу "Країна".