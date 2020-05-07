Прежнее руководство ГНС подозревают в мошенничестве

СБУ проводит расследование мошенничества. Фото: tax.gov.ua

СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации незаконного налогового кредита.

Налоговый кредит - это НДС, который государство автоматически возвращает компаниям, которые покупают и перепродают один и тот же товар, сообщает пресс служба СБУ.

Следствие предполагает, что к махинации также причастны руководители территориальных управлений налоговой. В течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами конвертцентров создали схему по незаконному формированию налогового кредита, считает СБУ.

СБУ зафиксировала несанкционированное вмешательство в работу электронных баз данных налоговой. Внесли изменения в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных. Мошенникам удалось сформировали суммы налогового кредита по НДС, потом отображался как для субъекта хозяйственной деятельности реального сектора экономики.

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Мошенничество привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации незаконных средств.

Провели более 100 обысков в различных регионах, изъяли документы, которые добавят качестве доказательств к материалам дела.

Обыски у бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов провела Служба безопасности Украины. Правоохранители обыскали квартиру экс-чиновника, об этом Сергей Верланов сообщил на странице в Facebook.