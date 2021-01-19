Презентовали карту скоростных поездов УЗ на 2021 год

В 2021 году в Украине будут курсировать 11 скоростных поездов Интерсити и Интерсити +.

Видеопрезентацию с маршрутами опубликовали во вторник на странице Укрзализници в Facebook.

Автор: скрин с відео facebook.com/Ukrzaliznytsia Укрзализныця представила карту маршрутов скоростных поездов

Скоростные поезда будут выполнять рейсы по следующим маршрутам:

№712 / 711 Киев-Константиновка,

№715 / 716 Киев-Львов,

№722 / 721 Киев-Харьков,

№724 / 723 Киев-Харьков,

№726 / 725 Киев-Харьков,

№732 / 731 Киев-Запорожье,

№734 / 733 Киев-Днепр-Покровск,

№740 / 739 Киев-Кривой Рог,

№743 / 744 Дарница, Киев-Львов,

№745 / 746 Киев-Славское,

№763 / 764 Киев-Одесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда во время локдауна

Как сообщили в нацональной компании железнодорожных перевозок, там рассматривают планы организации повышения скорости движения поездов до 300-350 км/ч. Однако для реализации проекта требуются значительные инвестиции.

"Есть большой амбициозный проект скоростного движения в сообщениях Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Одесса. Он обсуждается, есть заинтересованные участники", - сообщили в пресс-служба УЗ.

Чтобы найти необходимые средства, Укрзализныця планирует привлечь инвесторов. Первым шагом должно стать концессия вокзалов, которые превратят в крупные торговые центры.

За 1-е сутки работы чатбот Укрзализныци в Viber и Telegram с функцией продажи билетов воспользовались 17 тыс. клиентов компании. 1-й билет с помощью нового сервиса купили по маршруту Киев - Винница.