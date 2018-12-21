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понедельник, 24 декабря 2018 20:23

Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин

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Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Павел Казарин: компромисс и сдача национальных позиций - это не слова синонимы. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Этот год запомнился конфликтами с соседними странами.

Говорит для Gazeta.ua журналист Роман Казарин.

"Премьер Венгрии Виктор Орбан ездил по стране и на заднем стекле его машины была карта большой Венгрии. Думаю, он очень хотел бы быть Путиным. Но это стремление связано обязанностями перед Брюсселем. В 2014 году, когда Украина перестала быть мягкотелой и бессубъектной, удивилась не только Россия. Это стало неожиданностью для многих соседей. Они вынуждены привыкать к этому. С европейскими соседями надо пытаться найти общий язык. Но компромисс и сдача национальных позиций - это не слова синонимы", - считает он.

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По мнению журналиста, политика Польши тоже становится радикальной.

"Современная польская дискуссия ХХ века построена на гробах Пилсудского (первый председатель возрожденного польского государства. Инициатор создания Польской Военной Организации, основатель польской армии, маршал Польши. Герой Польши. - Gazeta.ua) и Дмовского (основатель националистического политической группировки "Лагерь большой Польши". Сторонник итальянского фашизма, антисемитизма и добрососедских отношений с Россией. - Gazeta.ua). Первый говорил, что главный враг Польши - Россия. Надо сотрудничать с Европой, чтобы противостоять Москве. Дмовский считал, что главный враг - Германия, а с Россией можно договориться. Что надо обращать внимание на города, которые ранее были польскими, а сейчас принадлежат другим государствам. Литва и Украина прямые адресаты этого сообщения. Мы привыкли, что Польша возможна только в формате Пилсудского . Но оказалось, что идеи Дмовского никуда не делись", - добавляет Роман Казарин.

Венгрия продолжает блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров. Будапешт обвиняет Киев, что он ограничивает права национального меньшинства в Закарпатье. Обучение должно быть украинским, по закону. Язык меньшинства будут изучать как факультатив.

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