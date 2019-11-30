Премьер сказал, на сколько уменьшатся платежки за газ

Униан Цена отопления: когда ждать малых платежек за газ

Глава государства Владимир Зеленский с премьером обсудили ситуацию с тарифами на газ и платежками за отопление.

Видео совещания появилось на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского у Facebook.

"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. "Платить невозможно, уменьшить", - подписал видео Зеленский.

Гончарук доложил президенту о предложениях правительства относительно уменьшения сумм в платежках.

"Для кого-то платежка станет на 50% меньше уже следующей зимой, для кого-то позже", - отметил премьер.

В ответ президент попросил предоставить ему предложения относительно снижения сумм уже в этом году. Один из участников совещания при этом пояснил главе государства, что в Украине люди обогреваются двумя способами: газом или при помощи централизованного отопления.

"Если с газом правительство разобралось и цена будет снижена за счет того, что "Нафтогаз" уменьшил цену по сравнению с прошлым годом, то с централизованным отоплением у нас коллизия. Законодательно невозможно сегодня изменить тариф на отопления до мая 2020 года. Потому что у нас было 2 закона. В старом услуги назывались "отопление" и "горячая вода". А потом приняли новый закон и выставили "централизованное отопление" и "централизованное водоснабжение". И старые контракты действуют до мая. И в них цены зафиксированы. Какой была цена в январе 2019, такой она и будет до конца отопительного сезона", - сообщил Зеленскому участник совещания.

Как пример президенту привели Киев, где цена на газ снизилась, а тариф нет. По словам премьер-министра, чтобы изменить ситуацию, в правительстве разработали "очень короткий законопроект".

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"Принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. Этой зимой мы защитили потребителя от того, чтобы тариф увеличился. Этого не будет", - подчеркнул Гончарук.

Премьер добавил, что после принятия закона сумма в платежках потребителей уменьшится, по предварительным данным, на 80-130 гривен, что в процентном соотношении является 10-15%. При этом в декабре новых сумм ожидать не стоит. Зеленский в ответ заявил, что в последнем месяце года платежки уже должны прийти с меньшими суммами.

С 1 января 2020 года в Украине будет действовать страховая стоимость газа для населения. Люди при этом ценой смогут покупать газ, если рыночная ощутимо возрастет. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель, газ будет стоить дешевле на 7%, чем прошлый отопительный период.