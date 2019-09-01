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воскресенье, 01 сентября 2019 15:50

Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний

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Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Гончарук показал на видео здание Кабмина. Фото: Lenta

Видеообращение в честь Дня знаний записал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он проехался зданием Кабинета министров на самокате. Видеоролик опубликовал в Facebook 1 сентября.

"Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным совренменным государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать", - обратился он к школьникам.

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Рассказал, что в здании Кабмина много этажей, где расположены десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей.

"А коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом", - сказал он.

На первом заседании 29 августа Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.

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