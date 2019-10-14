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понедельник, 14 октября 2019 10:06

Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке

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Премьер Гончарук оторвался под &quot;Сокиру Перуна&quot; на ветеранской вечеринке
Коляда и Гончарук пришли на вечеринку. Фото: Facebook

Благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY посетили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда.

"Ломаем стереотипы. Ветераны - крутые! День защитника - это крутая вечеринка. Это крутые рок исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук - премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" - написала Коляда в Facebook.

Вечеринка состоялась в столичном "Докер пабе" на Оболони. На ней выступили группы "Топор Перуна", "Кому вниз" и FRAM.

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Концерт проводился при поддержке "Движения ветеранов Украины" и патриотического движения "Достоинство нации".

Билет на вечеринку стоил 100 грн. Все собранные средства будут переданы Главному киевском военному госпиталю.

14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. Праздник официально установлен 14 октября 2014 Указом Президента. Дата 14 октября выбрана не случайно. Ведь именно в этот день в Украине отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА.

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