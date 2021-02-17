"Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню" - украинка об особенностях покупки жилья в Польше

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Украинка Евгения Кубова стала риелтором в Польше и теперь помогает соотечественникам покупать собственное жилье. Сейчас семья Евгении имеет две квартиры. Одну сдают в аренду в другой живут с семьей.

"Когда приехала в Польшу пошла преподавать английский в языковую школу. Но быстро поняла, что это не мое, тогда задалась целью освоить профессию риэлтора. К тому времени по-польски говорила хорошо и подала резюме в два агентства недвижимости, приняли в оба. Там быстро освоила все законы по оформлению недвижимости и нюансам оформления. Сперва занимались арендой квартир, позже хостелами для работников, а потом покупкой жилья", - говорит Евгения.

Большинство поляков и украинцев оформляют квартиры в кредит на 20-30 лет под 3-4% годовых. Выплачивать кредит за собственное жилье дешевле, чем снимать.

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"Надо четко понимать, что взять кредит может человек, который официально находится в Польше и имеет официальную работу. Достаточно даже временной карты быта, но нужно, чтобы на момент взятия кредита оставался еще год действия карты", - говорит украинка.

Жилье покупают как на первичном так и на вторичном рынках. Цена зависит от состояния жилья и района в котором оно находится.

"Цены сейчас сравнялись между первичным и вторичным рынком, но надо помнить, что перед тем как покупать жилье на вторичном рынке нужно грамотно составить договор купли – продажи. У нас был случай, когда у людей забрали встроенную кухню. Могут быть неоплаченные налоги, коммунальные услуги, взносы в общину. Также советую перед тем как покупать жилье на вторичном рынке познакомиться с соседями", - говорит украинка.

Украинец Богдан Юрин два года живет в городе Монктон провинции Ньюбрансуик. В прошлом году приобрел в кредит дом площадью 200 м. кв чтобы получить кредит на жилье достаточно работать в стране и платить налоги.