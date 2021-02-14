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воскресенье, 14 февраля 2021 14:02

Предупредили об усилении морозов

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Предупредили об усилении морозов
На северо-востоке будет 26 градуов мороза. Фото АР

Завтра, 15 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях Украины ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 4-9°C мороза.

По данным синоптиков, на остальной территории страны - без существенных осадков; температура воздуха ночью -9-14°C, на северо-востоке -15-20°C, днем -5-10°C. В южных областях ночью -5-10°C, днем 0-5°C. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Прикарпатье, днем в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -6-8°C.

При этом подчеркивается, что во вторник, 16 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью 16-21°, на северо-востоке страны до 26° мороза, днем - 8-13°C, в южной части и на Закарпатье ночью - 9-14°C, днем - 3-8°C.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью - 16-18°C, днем - 9-11°C.

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Раньше сообщалось, что половину Украины засыплет снегом.

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