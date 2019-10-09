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среда, 09 октября 2019 05:15

Представили новый бронетранспортер, который не имеет аналогов в Украине

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Представили новый бронетранспортер, который не имеет аналогов в Украине
БТР "Атаман-3" не имеет аналогов в Украине.

В Украине представили новый бронетранспортер для спецназа.

Он оснащен боевым модулем и специальным шлемом, благодаря которому можно видеть все, что происходит снаружи, пишет Сегодня.

БТР "Атаман-3" не имеет аналогов в Украине.

Машина имеет мощный двигатель и полный привод, поэтому идеально подходит для труднопроходимых мест.

Вес двигателя бронетранспортера - около тонны, мощность - 560 лошадиных сил, работает на любом топливе, даже на авиационном керосине.

БТР оснащен двухтонной пушкой 30-мм калибра. Ее мощность военные уже испытали в зоне боевых действия на Донбассе.

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По периметру БТР оснащен 8 камерами. За всем происходящим вокруг можно наблюдать через шлем дополненной реальности.

В закрытом бронетранспортере можно видеть все, что происходит, на 360 градусов вокруг. Все отображается на экране.

"Мы, когда его комплектовали, пригласили лучших специалистов нашей страны, членов Лиги оборонных предприятий. Это производство всего ВПК. Я горжусь что в Украине это появилось", - говорит разработчик бронетранспортеров Олег Высоцкий.

Двери БТР расположены сзади, а не сбоку, как в предыдущих разработках. Это позволяет уберечь пехоту при высадке на поле боя, от прямого попадания пуль. Салон рассчитан на 10 членов экипажа, имеет запасные выходы, современные комплектующие и прочную броню.

Напомним, на ДП "Завод им. Малышева", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", успешно провели очередные испытания модернизированного БТР-50.

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