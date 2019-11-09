Председатель Нацсоюза журналистов отреагировал на указ Зеленского по СМИ

Глава НСЖУ: "Неэффективность борьбы с "фейком" - это вопрос к чиновникам и спецслужбам". Фото: Українські новини

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко раскритиковал намерение власти ввести уголовную ответственность за распространение неправдивой информации.

"Защита прав журналистов (реальная борьба с беззаконностью) и защита рабочих мест (экономические стимулы для развития украинских СМИ). Вот очевидные приоритеты информационной политики для нового правительства, а не уголовную ответственность для медийщиков", - написал Томиленко у Facebook.

Также глава Национального союза журналистов отметил, что действующее законодательство дает многочисленным правоохранительным органам, спецслужбам и регуляторам достаточно полномочий для борьбы с недостоверной информацией и масштабными манипуляциями.

"Но очевидна неэффективность такой борьбы – это вопрос к компетентности чиновников и сотрудников спецслужб, но это не вопрос уголовной ответственности журналистов и медиа", - добавил Томиненко.

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Ранее сообщалось, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за усиление ответственности журналистов за обнародование недостоверной, манипулятивной информации. Также председатель ВРУ по вопросам информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Украине преступление против журналистов должны рассматриваться отдельно; вместе с тем нужно ввести ответственность для представителей СМИ за обнародование недостоверной информации.