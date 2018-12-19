Председатель Госэнергоэффективности призвал депутатов голосовать за "зеленые" аукционы - СМИ

Сергей Савчук призвал депутатов поддержать зеленые аукционы в Украине. Фото: УНН

Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук призвал депутатов поддержать законопроект № 8449, который вводит в Украине европейскую модель "зеленых" аукционов.

Об этом он заявил в комментарии "Апострофу", передают "Украинские новости".

"Законопроект даст возможность уже с 2020-го запустить эти же аукционы. Проекты, которые более 10 мегаватт по солнцу, должны идти на конкурс. И выигрывать лучшую цену, которая, конечно, будет идти на понижение. Пожалуй, это будет система "Прозорро", как это, по крайней мере, заложено в законодательстве. Так же по ветряной энергетике", - заявил он.

Савчук считает, что законопроект является комплексным, усилит развитие отрасли возобновляемых источников энергии и сделает ее более дешевой. Это будет стимулировать отечественных и зарубежных инвесторов.

"Разговаривая откровенно с нашими партнерами вроде IFC или Европейским банком реконструкции и развития, а также украинским Укргазбанком, они говорят, что если законопроект будет принят, у них возникнет больше желания открыть снова свои кредитные ресурсы, которых сегодня уже не хватает для того , чтобы этот рынок двигался дальше", - объяснил глава ведомства.

Важность принятия законопроекта в ближайшее время председатель Госэнергоэффективности объясняет периодом предвыборной нестабильности, в которую входит Украина.

"В случае, если Верховная Рада в первом чтении проголосует (законопроект № 8449 № 8449- ред.) в этот четверг, это даст нам возможность в период частичной турбулентности политической уже выйти на первый квартал следующего года с некоторыми, возможно, изменениями и доработками во втором чтении. А дальше уже при внедрении этого законодательства дело будет за Кабинетом министров разработать подзаконную базу, провести 2 аукциона, чтобы посмотреть в 2019 году, как они сработают. А потом уже мультиплицировать этот опыт 2020-го в полноценную систему аукционов", - отметил Савчук.

По мнению чиновника, принятие законопроекта будет способствовать решению не только энергетических, но и социально-политических проблем регионов.

"Я бы хотел также обратиться ко всем фракциям, которые представляют сегодня парламент. Чистая энергетика - это абсолютно аполитичное направление. Это то направление, которое развивает сегодня экономику Украины, создает дополнительные рабочие места, дает возможность мультиплицировать поступления в местные бюджеты. Каждая политическая сила, которая сегодня говорит о том, что мы должны создавать новые рабочие места, чтобы наши люди не уезжали в Польшу, Португалию, Бельгию, а работали здесь, на этих проектах, я призываю проголосовать за этот чрезвычайно важный для отрасли законопроект", - добавил он.

Как сообщалось, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта №8449. Законопроектом предусмотрено внедрение "зеленых" аукционов с 1 января 2020-го (после запуска нового рынка электроэнергии), а пилотные аукционы состоятся уже 2019-го. Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020-го для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%, чтобы уменьшить расходы потребителей на покупку электроэнергии. Как отметили депутаты, внедрение аукционов позволит снизить цены на "зеленую" электроэнергию благодаря запуску механизма конкуренции. Сейчас в Украине действуют "зеленые" тарифы, стимулирующие производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Они установлены в евро и действуют на период до 2030-го.