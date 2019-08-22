Предприниматели устроили скандал из-за государственного флага

В Днепре отказались вешать государственный флаг за свой счет. Фото: radiosvoboda

Днепровские предприниматели возмутились требованием местных властей закупить и повесить государственные флаги за свой счет.

Представительница медицинского центра Марина Коноваленко сообщила, что ей принесли предписание с требованием от предприятия "Благоустройство", пишет radiosvoboda.

"Восемь лет никто не требовал от нас ничего вывешивать. Почему сейчас мы должны что-то вывешивать? Мы платим налоги. Для этого в городе должны выделяться средства из бюджета. Это должно быть централизованно из средства местного бюджета. Есть для этого коммунальная организация - КП "Благоустройство". Для меня неприемлема эта "обязаловка", мой патриотизм выражается по-другому", - говорит Коноваленко.

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Начальник инспекции благоустройства Днепра Руслан Мороз сообщил, что предписание - это рекомендация, а не требование.

"Есть Указ Президента Украины от 23 августа 2004 года, которым установлен День Государственного флага, где, в частности, сказано: органам местного самоуправления обеспечить разъяснительно-просветительские мероприятия по истории Государственного флага и - второе - органам местного самоуправления предложить предприятиям и организациям вывешивать флаг ежегодно в определенные даты. То есть это дело добровольное, мы только рекомендуем. Никакой ответственности за отказ не предусмотрено, но организации, которые не вывешивают, тем самым подчеркивают свои противоречия с законодательством Украины", - говорит Мороз.

В городе Судак на территории оккупированного полуострова Крым местные патриоты подняли государственный флаг Украины.