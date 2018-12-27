Предновогодний прогноз погоды, который удивит

После снега будет дождь. Фото: obozrevatel.com

В Украине 27 декабря, на Левобережье сохранится умеренный снег. В западных областях - днем ​​преимущественно дождь, лишь в северных и центральных областях - без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла. Ночью в восточных и Сумской областях 2-7 ° мороза, днем ​​в западных областях 1-6 ° тепла.

Киевлян 27 декабря ждет сухая погода. Ночью в четверг будет -1... -3 градуса, а днем ​​-1... + 1. При этом порывы ветра могут достигать 20 м/с.

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В Европе в предновогоднюю неделю сохраняется теплая и влажная погода. В частности, в Италии и Испании - до +13 градусов, осадков не ожидается. На 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5 ... + 8 градусов.