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воскресенье, 19 июля 2020 18:29

Предателей Украины до сих пор не лишили государственных наград

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Предателей Украины до сих пор не лишили государственных наград
У предателя Украины Сергея Елисеева до сих пор есть государственные награды. Фото: Александр Подгорчук/Коммерсант

Предателей Украины может лишить государственных наград только президент и только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление.

Об этом пишет Цензор.нет со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины на журналистский запрос.

Процедура лишения наград регламентирована ст. 16 Закона Украины "О государственных наградах".

Именно поэтому военнослужащие ВСУ, которые перешли на сторону РФ после оккупации Крыма, до сих пор имеют украинские государственные награды.

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Ранее стало известно, что бывший первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Сергей Елисеев, который в 2014 году перешел на оккупантов и был назначен заместителем командующего Балтийского флота ВМФ России, на военный парад в Калининграде вышел с украинскими военными наградами.

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