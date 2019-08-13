Празднований не будет: Зе-депутат пауэрлифтер расписался со спортивной любимой

Фото: instagram.com/artem__dmytruk/

Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук женился на своей девушкой Анастасие Рудой.

Депутат сделал предложение в апреле, пишет tabloid.pravda.

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Молодожены не планируют устроить свадьбу. Ограничились росписью.

Пару объединила любовь к спорту. Они часто выкладывают совместные фотографии с тренировок.

В округе №133 в Одесской области на выборах в парламент побеждает выдвиженец "Слуга народа", мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Артем Дмитрук.