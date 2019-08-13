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вторник, 13 августа 2019 13:37

Празднований не будет: Зе-депутат пауэрлифтер расписался со спортивной любимой
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Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук женился на своей девушке Анастасии Рудой.
Фото: instagram.com/artem__dmytruk/
Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук женился на своей девушке Анастасии Рудой.
Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук женился на своей девушке Анастасии Рудой.
Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук женился на своей девушке Анастасии Рудой.

Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук женился на своей девушкой Анастасие Рудой.

Депутат сделал предложение в апреле, пишет tabloid.pravda.

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Молодожены не планируют устроить свадьбу. Ограничились росписью.

Пару объединила любовь к спорту. Они часто выкладывают совместные фотографии с тренировок.

В округе №133 в Одесской области на выборах в парламент побеждает выдвиженец "Слуга народа", мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Артем Дмитрук.

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