Праздник Петра и Павла: что нельзя делать в этот день

В День Петра и Павла советуют избегать ссор или конфликтов. Фото: podrobnosti.ua

12 июля православные верующие отмечают религиозный праздник День Петра и Павла.

Согласно Писанию, эти апостолы приняли святое мученичество в один день: 29 июня по юлианскому календарю и 12 июля по григорианскому. Апостола Петра распяли головой вниз, апостол Павел, как римский гражданин, не мог быть казнен на кресте, поэтому ему отсекли голову.

В этот день принято прославлять и почитать духовную твердость, силу веры и разума, которые олицетворяли святые апостолы.

Традиционно в этот день люди наводили порядок в домах и вокруг, делали косметический ремонт, украшали дом зеленью, цветами и вышитыми полотенцами. На Петра шли на службу в церковь с букетами и венками. Хозяйки пекли пирожные, которые назывались мандриками.

На Петров день завершался пост, поэтому люди собирались всей семьей за одним праздничным столом.

Что нельзя делать

Как и в любой другой церковный праздник, не стоит заниматься тяжелой и грязной работой: шить, стирать, убирать, строить, копать, а также проявлять негатив друг к другу, сквернословить и ругаться.

В этот день не стоит отдыхать на воде. В народе считалось, что Петр и Павел - покровители рыбаков, поэтому в этот день они молились святым, освящали воду и умывались родниковой водой.

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию несколько стихотворных и прозаических поздравлений со светлым праздником Петра и Павла.

- Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти хорошей ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здоровья и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, строя в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен наслаждение для души. - В этот праздник я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пусть в душах каждого живет божья благодать, а сердца будут открыты для всех страждущих. Пусть полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками.

С днем ​​Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на Вас благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда усталости не знать,

Семья пусть процветает и прочнеет,

Замедляют быстрый свой бег года,

И глаза сияют от радости только,

Улыбок и веселья желаю навека!

Приметы

Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если будет ковать после 12 июля - зима будет поздней.

Если день будет холодным, то год будет голодный, а жара в этот праздник "выльется" в морозное Рождество.

Если на Петра один дождь - урожай будет хороший, два - хороший, а три - богатый.

Кто в ночь на Петра и Павла, не будет спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.

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