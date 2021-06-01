Праздник 2 июня: кого сегодня чтит церковь

2 июня православная церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси.

Перед своей блаженной кончиной в 1378 году митрополит Алексий, святитель Московский, завещал положить тело его в Чудовом монастыре в Кремле и указал место захоронения за алтарем храма. По своему смирением он не хотел быть похороненным в самом храме.

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Благочестивый великий князь Дмитрий Иванович Донской, глубоко уважал великого святителя, вопреки воле последнего, приказал положить тело митрополита Алексия в церкви у алтаря.

Автор: azbyka.ru Алексей, святитель Московский, завещал положить тело его в Чудовом монастыре в Кремле

В мае 1431 года своды храма, в котором покоился святитель, обвалилось от старости.

При строительстве нового храма было открыто нетленные мощи святителя Алексия.

Собором русских святителей было установлено празднование митрополиту Алексею в день его смерти в феврале и в день обретения мощей 20 мая или по новому стилю - 2 июня.

В 1485 году мощи святителя были перенесены в храм, посвященный святителю.

Сегодня нетленные останки святителя Алексия покоятся в Богоявленском Патриаршем соборе в Москве.

Тропарь

Яко сокровище пребогатое, многолетно в земли сокровенное, честныя мощи твоя обретошася чудоточащия, всеблаженне отче святителю Алексие, от нихже врачевство приемлюще, обогащаемся и Христа славословим, глаголюще: слава прославляющему святыя Своя.

Сегодня нельзя ссориться с соседями и родными - можно призвать беду.

Сон, который вам приснится сегодня - вещий. Рассказывать о нем никому нельзя.

Сегодня принадлежало скрывать факт посадки огурцов даже от членов семьи, в этом процессе не участвуют. Особенно тщательно прячут первую грядку, а затем, когда на ней появляется первый огурец, его закапывают в землю, принося в жертву святым. И если впоследствии на грядках появлялись поблекшие и желтые плети огурцов, говорили, что, по приметам, кто их сглазил.