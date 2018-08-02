Правоохранители задержали военных, которые воровали и продавали взрывчатку

На Закарпатье задержали военных, которые занимались реализацией взрывчатки. Фото: СБУ

На Закарпатье правоохранители задержали военных, которые занимались продажей взрывчатки и боеприпасов.

Злоумышленники похищали их для дальнейшего сбыта из воинской части. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Правоохранители задокументировали факт реализации военнослужащими 1,3 килограммов тротила, 5 детонаторов и патронов к автомату Калашникова. Сотрудники СБ Украины задержали военных при попытке продажи более 7 килограммов тротила, 200 граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Правоохранители обнаружили преступную организованную группу. Ее члены на протяжении длительного времени занимались поставками в Украину нелегального оружия, а также ее переработкой и продажей.