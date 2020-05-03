Правоохранители задержали псевдоминера из России

Задержали россиянина, который сообщил о "заминировании" деревни. Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "заминировании".

Злоумышленник угрожал "взорвать" село Вишенки Бориспольского района. По адресу выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Факт минирования не подтвердился. Об этом сообщает полиция Киева.

Через несколько часов псевдоминера задержали.

Мужчина признался полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в селе Коблево Николаевской области.

Уголовное производство открыто по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В Днепре задержали членов организованной преступной группировки, причастной к совершению террористических актов в различных регионах нашей страны.