В Днепропетровской области задержали банду рэкетиров. Фото: Нацполиция

В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали опасную банду рэкетиров.

Злоумышленники подозреваются в хулиганстве, поджоге, разбойных нападениях и вымогательстве денег у аграриев и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители задержали трех членов преступной групировки, это мужчины в возрасте 25, 26 и 28 лет. Все они ранее были судимы. Во время обысков по месту жительства задержанных было изъято балаклавы, перчатки и оружие, которые использовались при совершении преступлений.

"Документирование группы началось с совершения ими в сентябре 2019 хулиганства с применением оружия. Во время нападения они нанесли местному жителю огнестрельное ранение. В ходе расследования было установлено, что жители Днепропетровской области сгруппировались для вымогательства денежных средств у фермеров и могут быть причастны к ряду резонансных преступлений", - отметили в полиции.

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Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств причастности подозреваемых к другим преступлениям на территории Днепропетровской области.

На Киевщине разоблачили полицейских конвойной службы, котрые в подвальном помещении суда организовывали досуг подсудимым членам преступной групировки. Их в 2014 году задержали за совершение тяжких преступлений.