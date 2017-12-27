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среда, 27 декабря 2017 20:28

Правоохранители задержали очередного взяточника

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  На Харьковщине правоохранители задержали при получении взятки лесничего одного из лесхозов
На Харьковщине правоохранители задержали при получении взятки лесничего одного из лесхозов

На Харьковщине правоохранители задержали при получении взятки лесничего одного из лесхозов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Лесничий получил от местного предпринимателя 10 тыс. грн за беспрепятственную порубку и вывоз древесины из леса", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование проводится за получение неправомерной выгоды должностным лицом.

На Киевщине секретаршу бюджетной комиссии одного из поселковых советов задержали на взятке. В качестве второй части взятки женщина получила автомобиль Volkswagen Sharan и 5 тыс. Грн. Первая часть взятки составляла $ 2 тыс.

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