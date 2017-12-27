Правоохранители задержали очередного взяточника

На Харьковщине правоохранители задержали при получении взятки лесничего одного из лесхозов.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Лесничий получил от местного предпринимателя 10 тыс. грн за беспрепятственную порубку и вывоз древесины из леса", - говорится в сообщении.
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Досудебное расследование проводится за получение неправомерной выгоды должностным лицом.
На Киевщине секретаршу бюджетной комиссии одного из поселковых советов задержали на взятке. В качестве второй части взятки женщина получила автомобиль Volkswagen Sharan и 5 тыс. Грн. Первая часть взятки составляла $ 2 тыс.
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