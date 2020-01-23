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четверг, 23 января 2020 21:50

Правоохранители задержали на взятке сотрудника Укроборонпрома

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Правоохранители задержали на взятке сотрудника Укроборонпрома
Чиновник требовал $ 2 тыс. у частного предпринимателя. Фото: СБУ

СБУ задержала на взятке сотрудника государственного завода Генератор, который находится под управлением Укроборонпрома.

Злоумышленник требовал $ 2 тыс, его задержали на территории предприятия при получении всей суммы взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя 2000 долларов. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в сделке выступили экс-начальник отдела аренды компании и знакомый руководителя юротдела", - говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета причинил материальный ущерб территориальной общине почти на 2 млн гривен. Чиновник сделал растрату в интересах одной из фирм.

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Дата
23
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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