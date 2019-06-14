В Новомосковском районе Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который продавал гранаты.
"В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 47-летний житель Новомосковского района, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, сбыл две гранаты РГД-5 и гранату Ф-1", - сообщает управление Нацполиции в регионе.
Оперативники также провели обыск по месту жительства злоумышленника и обнаружили гранату РГН и запал к ней. Мужчина говорит, что нашел боеприпасы.
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Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью он хранил оружие, и устанавливают его происхождения. Мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет.
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