В Днепропетровской области задержали торговца гранатами. Фото: Нацполиция

В Новомосковском районе Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который продавал гранаты.

"В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 47-летний житель Новомосковского района, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, сбыл две гранаты РГД-5 и гранату Ф-1", - сообщает управление Нацполиции в регионе.

Оперативники также провели обыск по месту жительства злоумышленника и обнаружили гранату РГН и запал к ней. Мужчина говорит, что нашел боеприпасы.

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Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью он хранил оружие, и устанавливают его происхождения. Мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет.

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