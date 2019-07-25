Правоохранители разоблачили группировку "черных риэлторов"

Правоохранители задержали "черных риэлторов". Фото: PRM

ГБР и Гепрокуратура разоблачили мошенников, которые прокручивали аферы с недвижимостью умерших киевлян.

В состав преступной группировки входили адвокаты, бывший судья и нотариус. Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Аферу разоблачили до того, как злоумышленникам удалось довести ее до конца. Мы собрали доказательства, указывающие на причастность подозреваемых к трем эпизодам дела, задержанным сообщили о подозрении по статьям "мошенничество", "подделка документов, печатей, штампов и бланков". Материалы следствия передали на ознакомление стороне защиты ", - говорится в сообщении.

В ГБР предполагают, что подозреваемые будут затягивать ознакомление, пытаясь выиграть себе время. В это время следствие успеет проанализировать ряд других документов, которым также будет дана оценка.

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Однако самое главное, что у пострадавших - настоящих наследников - есть все шансы вернуть себе недвижимость в гражданском порядке.

В Киеве разоблачили группу "черных риэлторов". Они пытались завладеть имуществом и деньгами умерших людей на общую сумму в 5,6 млн грн.