Правоохранители разоблачили банду наркодельцов

Правоохранители пресекли деятельность этнической группировки, участники которой в особо крупных размерах изготавливали и продавали наркотические средства и психотропные вещества.
Дельцы сбывали оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, одним из организаторов группировки является жительница Запорожья. Во время обысков в Днепропетровской и Запорожской области по месту жительства злоумышленников и в нарколаборатории правоохранители изъяли килограмм метадона, восемь тысяч таблеток "Трамадол", десять килограммов прекурсоров на сумму более двух миллионов гривен и оборудование для изготовления наркотиков.
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Силовики задержали трех участников группировки, в том числе организатора. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Украинские правоохранители задержали партию колумбийского кокаина весом 400 кг. Его собирались продавать в Западной Европе.
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