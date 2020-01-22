Правоохранители обыскали офис компании Favorit Sport

Правоохранители устроили обыски в офисах беттинговой компании FAVBET, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport.
Соответствующие следственные действия также провели в домах сотрудников, сообщает AIN.UA.
В то же время причина обысков и какое именно правоохранительное ведомство проводило их, пока неизвестно.
В компании подтвердили информацию об обысках. Facebook-бот, настроен консультировать пользователей, на запрос о выплате показывает сообщение о том, что точки закрыты из-за действий правоохранителей.
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