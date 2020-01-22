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среда, 22 января 2020 22:22

Правоохранители обыскали офис компании Favorit Sport

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  Правоохранители пришли с обысками в Favorit Sport. Фото: Delo.ua
Правоохранители пришли с обысками в Favorit Sport. Фото: Delo.ua

Правоохранители устроили обыски в офисах беттинговой компании FAVBET, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport.

Соответствующие следственные действия также провели в домах сотрудников, сообщает AIN.UA.

В то же время причина обысков и какое именно правоохранительное ведомство проводило их, пока неизвестно.

В компании подтвердили информацию об обысках. Facebook-бот, настроен консультировать пользователей, на запрос о выплате показывает сообщение о том, что точки закрыты из-за действий правоохранителей.

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В Киеве полиция задержала мошенников, которые предлагали за $ 20 тыс. посодействовать в назначении на должность начальника исправительной колонии.

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