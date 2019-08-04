Правоохранители нашли в лесополосе 150 кг марихуаны

На Луганщине изъяли 150 кг марихуаны. Фото: Нацполиция

В Луганской области правоохранители изъяли почти 150 килограммов марихуаны.

Ее нашли в лесополосе вблизи села Степной Яр. Растение было высушенное, частично переработано и подготовлено ​​к транспортировке. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительной весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего местного жителя. Полицейские проверяют его причастность к производству наркотиков.

В Каменском Днепропетровской области задержали 10 членов организованной наркогруппировки, которые занимались реализацией наркотических веществ. Как отмечается, участники наркокартеля наладили системную продажи каннабиса и психотропных веществ.