"Правом секторе" прокомментировали причастность бойцов к убийству ребенка

Киллеры обстреляли черный Range Ровер и убили 3-летнего ребенка. Фото: УНИАН

В "Правом секторе" отрицают информацию о причастности к их организации подозреваемых в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына.

"По сообщениям некоторых СМИ подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правому сектору", потому что подчинялись заместителю командующего УДА так называемому комбату "Червню" (Андрей Гергерт). Правый сектор подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношение к Правому сектору", - говорится в сообщении ПС в Фейсбук.

Ранее заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт подтвердил, что Андрей Лаврега и Алексей Семенов, которых в медиа называют подозреваемыми в убийстве сына Вячеслава Соболева, служили в его батальоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы "Правого сектора" - СМИ

Андрей Лаврега "Тихий" служил в батальоне два года и был одним из лучших снайперов. Парню тогда было 20 лет, он не злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.